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В России на 96 году жизни умер знаменитый советский авиаконструктор Александр Шенгардт, которого руководил созданием Ту-154 – самого успешного отечественного среднемагистрального авиалайнера. О печальном известии говорится на сайте "Туполева". Прощание с авиаконструктором состоится 8 сентября. О времени и месте сообщат дополнительно.
Шенгард принимал участие в создании и проектировании дальнего бомбардировщика Ту-16, Ту-22, стратега Ту-95, а также еще одного легендарного пассажирского авиалайнера – Ту-134.
Отдельно стоит отметить летающую лабораторию Ту-155 для летных исследований двигателей с использованием криогенного топлива.
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Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля