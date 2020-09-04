Умер главный конструктор Ту-154

Успех самолета Шенгадта пока не повторил ни один российский авиалайнер

В России на 96 году жизни умер знаменитый советский авиаконструктор Александр Шенгардт, которого руководил созданием Ту-154 – самого успешного отечественного среднемагистрального авиалайнера. О печальном известии говорится на сайте "Туполева". Прощание с авиаконструктором состоится 8 сентября. О времени и месте сообщат дополнительно.

Шенгард принимал участие в создании и проектировании дальнего бомбардировщика Ту-16, Ту-22, стратега Ту-95, а также еще одного легендарного пассажирского авиалайнера – Ту-134.

Отдельно стоит отметить летающую лабораторию Ту-155 для летных исследований двигателей с использованием криогенного топлива. 

Александр ИЛЬИН

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