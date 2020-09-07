Летчик смертельно рисковал, подлетая к воздушному танкеру ночью в грозу

Американский истребитель F/A-18 Super Hornet совершил крайне опасную заправку в воздухе во время сильной грозы и сверкающих молний. Соответствующее видео опубликовал журнал The Drive. На нем видно, как истребитель подходит близко к KC-130.

Как подчеркивает издание, даже обычный полет во время грозы может окончиться не самым лучшим образом, а если еще нужно поймать конус заправщика штангой, это вообще одно из самых тяжелых испытаний. Самолет трясет от ветра, и есть риск попадания молнии, которая вообще может взорвать оба самолета или устроить пожар.

В данной ситуации заправка еще была осложнена тем, что проходила в ночное время. Регулярно пилоты проводят подобные тренировки, но зачем это было нужно делать в грозу, до сих пор неизвестно.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео заправки бомбардировщиков Су-34 на скорости 600 км/час. О том, что это непростое занятие, можно судить по этому видео. При ошибке в лучшем случае происходит разлив топлива, а в худшем рвется шланг или даже хуже того – возможно столкновение.