Бойцы 53-й бригады запустили дрон в зоне запрета полетов

ВСУ сбили собственный беспилотник, когда проверяли маскировку позиций. Военные первого батальона 53-й бригады подняли в воздух БПЛА, несмотря запрет их использования на линии прекращения огня. В результате, как пишет издание "Русская весна", против дрона были применен комплекс радиоэлектронной борьбы, скорее всего, "антидроновое ружье", а затем аппарат был сбит дружественным огнем.

Сообщается, что за несогласованными действиями украинских военных наблюдали военные самопровозглашенной Донецкой народной республики. Никакой реакции не последовало.

По данным издания, беспилотник приняли за борт миссии ОБСЕ, хотя очевидно, украинские военные решили, что это дрон ополченцев, разведывающий их позиции. Отдал приказ сбить БПЛА, по версии "Русской весны", командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко, чтобы не раскрыть размещения военной техники и оборудования позиций мобильной бригады.

Военные ВСУ широко используют беспилотники в Донбассе для разведки, а также корректировки огня. Нередко на них прикрепляют гранаты.

Периодически в ДНР и ЛНР сообщают об уничтоженных дронах украинских военных. Так, в июне бойцы Луганской народной республики сбили БПЛА для корректировки огня по подконтрольному ополченцам селу Логвиново.