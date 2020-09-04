В Москве ожидают, что в блоке, на который так надеется Киев, нет глупых генералов

Бывший посол Украины Роман Бессмертный пытается подтолкнуть НАТО на противостояние с Россией, используя ситуацию в Белоруссии. К такому выводу пришел военный обозреватель Виктор Баранец, комментируя заявление украинского дипломата о президенте РФ Владимире Путине, который якобы хочет захватить Республику, что несет угрозу Польше и Прибалтике.

"Люди, размышляющие таким бандеровским, иезуитским способом, видимо, страшно желают того, чтобы Россия, Белоруссия и НАТО схлестнулись на европейском континенте. Они спят и видят, чтобы руками НАТО случилось "отмщение" Москве и за Крым, и за Донбасс", – сказал в интервью "ЦарьГраду" эксперт.

Он сравнил украинских политиков и дипломатов, размышляющих в парадигме пана Бессмертного, с шакалом Табакой из "Книга джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга, который все время ссорил стаи. Журналист напомнил, что и без того отношения между НАТО и Россией натянутые, а у границ Белоруссии в последнее время происходит "опасная возня" представителей альянса.

Между тем, Баранец убежден, что в блоке нет "тупых" генералов и политиков, чтобы "по мерзопакостной воле" пана Бессмертного "схлестываться" с великой ядерной державой.

"Думаю, что дело – при всем желании таких киевских мерзавцев – не дойдет до прямого боевого столкновения России и НАТО", – констатировал полковник в отставке.

Ранее в пятницу, 4 сентября, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о попытке Запада устроить в стране "цветную революцию".

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти", – сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Однако они потерпели неудачу. Тем не менее, теперь эти "определенные силы" перешли к иным формам ведения гибридной войны против Республики, применяя "беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления". Хренин отметил жесткую информационную борьбу и концентрацию сил НАТО у белорусских границ.

