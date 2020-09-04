Экс-депутат Рады: НАТО унизили украинских военных

Экс-депутат Рады: НАТО унизили украинских военных
Фото: flickr.com/7th Army Training Command
На учениях их заставили биться "за Россию"

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook рассказал об "унижениях", которым подвергли украинских военнослужащих на учениях НАТО в Германии.

По его словам, мало того, что их определили в состав "голубых" (blue forces), так еще и заставили изображать агрессора, то есть Россию.

То ли в шутку, Журавко сказал, что ситуация получилась двоякой: с одной стороны, сдаться было бы недостойно, с другой – сражаться "за Россию" не хочется.

По его словам, которые приводит "Свободная пресса", украинцы для НАТО и Америки – это инструмент, которым в лучшем случае попользуются и выкинут, а в худшем – сделают пушечным мясом.

Алексей Журавко был депутатом от партии Януковича "Регионы". На Украине политик находится в розыске СБУ, но вместе с тем, является президентом Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей