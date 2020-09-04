На учениях их заставили биться "за Россию"

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook рассказал об "унижениях", которым подвергли украинских военнослужащих на учениях НАТО в Германии.

По его словам, мало того, что их определили в состав "голубых" (blue forces), так еще и заставили изображать агрессора, то есть Россию.

То ли в шутку, Журавко сказал, что ситуация получилась двоякой: с одной стороны, сдаться было бы недостойно, с другой – сражаться "за Россию" не хочется.

По его словам, которые приводит "Свободная пресса", украинцы для НАТО и Америки – это инструмент, которым в лучшем случае попользуются и выкинут, а в худшем – сделают пушечным мясом.

Алексей Журавко был депутатом от партии Януковича "Регионы". На Украине политик находится в розыске СБУ, но вместе с тем, является президентом Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов.