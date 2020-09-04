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Правительство России расширило список персональных санкций против Украины. Под них также попал экс-президент страны Петр Порошенко.
Помимо Порошенко, под санкции попал лидер группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук. Всего список расширился на 41 человека.
Напомним, в конце 2018 года Москва приняла особые меры в отношении 322 физлиц Украины, а также 68 юрлиц. Тогда санкции стали зеркальным ответом на недружественные шаги Украины по отношению к России.
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