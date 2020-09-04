На бывшего украинского главу наложили санкции

Правительство России расширило список персональных санкций против Украины. Под них также попал экс-президент страны Петр Порошенко.

Помимо Порошенко, под санкции попал лидер группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук. Всего список расширился на 41 человека.

Напомним, в конце 2018 года Москва приняла особые меры в отношении 322 физлиц Украины, а также 68 юрлиц. Тогда санкции стали зеркальным ответом на недружественные шаги Украины по отношению к России.



