Россия приняла новые меры против Порошенко

На бывшего украинского главу наложили санкции

Правительство России расширило список персональных санкций против Украины. Под них также попал экс-президент страны Петр Порошенко. 

Помимо Порошенко, под санкции попал лидер группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук. Всего список расширился на 41 человека. 

Напомним, в конце 2018 года Москва приняла особые меры в отношении 322 физлиц Украины, а также 68 юрлиц. Тогда санкции стали зеркальным ответом на недружественные шаги Украины по отношению к России. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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