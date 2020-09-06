Украинский министр заявил о появлении в России цивилизации благодаря Киеву: в Москве отреагировали

Украинский министр заявил о появлении в России цивилизации благодаря Киеву: в Москве отреагировали
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Главе МИД Незалежной ответил сенатор

Алексей Пушков прокомментировал высказывание Дмитрия Кулебы.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что цивилизацию на "значительную территорию России", оказывается, принесла Незалежная. Кулеба также призвал помнить об этом.

По словам главы украинского МИД, именно жители соседней страны возводили города и поселки и построили экономику нашего государства. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

Заявление Кулебы прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он объяснил его слова комплексами, которые идут от "вторичности украинской истории". Поэтому, по мнению Пушкова, у министра и возникла потребность сказать "что-то несусветное".

"Украинской же цивилизации, в отличии от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории. Не прослеживается он нигде и в ни в чем. Разве что в словесных сказаниях на хуторах близ Диканьки. Да и о них Гоголь написал на русском языке",

высказался Пушков в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что в стране, несущей цивилизацию остальным, хватает собственных проблем. Так, все чаще появляются сообщения о том, что народ недоволен действиями президента Владимира Зеленского. Не так давно бывший украинский премьер предрек ему досрочную отставку, если он не изменит свою политику и не займется реформами.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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