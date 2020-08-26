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Предстоящий "политсезон" станет определяющим для Владимира Зеленского и его администрации: президент должен либо незамедлительно встать на путь реформирования, либо стране придется проводить новые президентские выборы. Такое мнение выразил бывший украинский премьер Алексей Гончарук.
Главное ожидание граждан сейчас, уверен политик – "чтобы не стало хуже", так как год президентства Зеленского привел страну к "пропасти".
Созданной в Кабмине когорте "крепких хозяйственников" не получится "тихо отсидеться" – на повестке дня стоит слишком много сложных вопросов, включая конфликт в Донбассе, проблемы с энергетикой и коронавирус.
Также Гончарук вспомнил выражение сенатора США Джона Маккейна, заявившего, что Украина будет уменьшаться в размерах, пока не изменится.
Локдаун, объявленный на Украине весной 2020 года, был "панической ошибкой", которую правительство не может повторить из-за улучшения статистики по COVID-19.
"Экономический иммунитет" общества почти уничтожен, поэтому даже если подобное решение вновь примут – его просто не будут выполнять", - пишет Гончарук в своей колонке в "Новом времени".
Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что у Владимира Зеленского остался только один шанс спасти Украину – ему нужно уйти в отставку.
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