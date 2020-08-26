Бывший глава украинского Кабмина заявил, что в противном случае президент должен провести реформы

Предстоящий "политсезон" станет определяющим для Владимира Зеленского и его администрации: президент должен либо незамедлительно встать на путь реформирования, либо стране придется проводить новые президентские выборы. Такое мнение выразил бывший украинский премьер Алексей Гончарук.

Главное ожидание граждан сейчас, уверен политик – "чтобы не стало хуже", так как год президентства Зеленского привел страну к "пропасти".

Созданной в Кабмине когорте "крепких хозяйственников" не получится "тихо отсидеться" – на повестке дня стоит слишком много сложных вопросов, включая конфликт в Донбассе, проблемы с энергетикой и коронавирус.

Также Гончарук вспомнил выражение сенатора США Джона Маккейна, заявившего, что Украина будет уменьшаться в размерах, пока не изменится.

Локдаун, объявленный на Украине весной 2020 года, был "панической ошибкой", которую правительство не может повторить из-за улучшения статистики по COVID-19.

"Экономический иммунитет" общества почти уничтожен, поэтому даже если подобное решение вновь примут – его просто не будут выполнять", - пишет Гончарук в своей колонке в "Новом времени".

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что у Владимира Зеленского остался только один шанс спасти Украину – ему нужно уйти в отставку.