Не пустили к Зеленскому: охранники президента сломали ребро беженке из Донбасса

Не пустили к Зеленскому: охранники президента сломали ребро беженке из Донбасса
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официальный Киев поспешил опровергнуть эту информацию

Личная охрана Владимира Зеленского избила на глазах у днепровской полиции девушку, которая пыталась поговорить с лидером Незалежной. У пострадавшей сломано ребро.

Как отмечает источник, президент Украины не видел происходящей расправы и заскочил в автобус, ожидая, когда по местам рассядутся все его сопровождающие. После этого транспорт тронулся с места.

Известно, что пострадала Алина Новикова, беженка из Донецка, которая принимает участие в "акциях в защиту Украины" на регулярной основе. Экс-депутат Рады Андрей Денисенко заявил в своем "Фейсбуке", что у девушки сломано ребро. В управлении федеральной охраны опровергли эту информацию.

26 августа Зеленский пожаловал в Днепропетровскую область с рабочим визитом. Сторонники президента объяснили произошедший скандал "происками" областного мэра Бориса Филатова, который, по сообщениям ряда СМИ, в сильном разладе с местным "негласным хозяином" Игорем Коломойским.

Ряд интернет-пользователей имеют на этот счет свою точку зрения: мол, раньше окружение отпихивало сторонних людей от желающих пообщаться с президентом, поэтому у охраны лопнуло терпение. А кто-то уверен: ломать ребра точно не стоит, нужно сразу же "отрезать языки", сообщает MK.ru.

Ранее бывший украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что  предстоящий "политсезон" станет определяющим для Зеленского: президент должен либо встать на путь реформирования, либо стране придется проводить новые выборы.

Егор МАЛКОВ

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