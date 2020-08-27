Украинский конфуз: флаг-гигант в Киеве истрепался за три дня

Украинский конфуз: флаг-гигант в Киеве истрепался за три дня
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Желто-голубое полотнище пришлось срочно снимать для починки

Самый большой флаг Украины, торжественно поднятый в Киеве накануне Дня государственного флага 23 августа, пришлось срочно спустить с флагштока. Как пояснили коммунальные службы, гигантское полотнище порвалось.

В чем причина появившейся дыры – в низком ли качестве материала или сильном ветре, – коммунальщики сказать не смогли. Но заверили, что флаг-рекордсмен на холме возле Национального музея истории скоро взовьется опять. Если не удастся починить первое полотнище, установят другое. Всего сшито пять знамен такого размера, передают Vesti.ua.

Самый большой флаг Украины был поднят вечером 22 августа. Его размер – 16 на 24 м, высота флагштока – 90 метров. В церемонии участвовал лично мэр Киева Виталий Кличко.

"Большинство из того, к чему прикасается Кличко, выходит через (...)", – приводит "Страна.ua" комментарий Ивана Проценко. 

Николай ВИКТОРОВ

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