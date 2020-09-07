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Украина потеряет Донбасс, даже если Россия не согласится принять этот регион под свою юрисдикцию. Есть еще один вариант, по которому ЛНР и ДНР обретут независимость и при этом получат сильного защитника. На это указал украинский политолог Андрей Ермолаев.
Самопровозглашенные республики Донбасса могут интегрироваться с Россией за счет Союзного государства. Чем дольше Киев тянет с урегулированием ситуации на востоке страны, тем больше ЛНР и ДНР отделяются от Украины, обретая социальную, экономическую, политическую независимость. Еще год – полтора, и случится "точка невозврата", отметил эксперт в эфире телеканала "Наш". Тогда вносить поправки в Конституцию, предоставляющие особый статус Донбассу, будет бесполезно. Регион сделает свой окончательный выбор не в пользу Киева – присоединится к Союзному государству РФ и РБ.
Есть, конечно, вопрос, как Белоруссия переживет нынешний кризис. Но, если власть справится с ситуацией, процесс интеграции Москвы и Минска в рамках Союзного государства станет активнее. По мнению Ермолаева, Донбасс с удовольствием присоединится к этой структуре.
"С этого момента это уже будет не просто точка невозврата, это будет новая геополитическая архитектура", – предупредил Ермолаев.
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