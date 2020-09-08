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Когда Дмитрию Кулебе удастся пообщаться с Сергеем Лавровым, он не знает.
Министр иностранных дел Украины сообщил, что в воскресенье запросил срочный разговор с российским коллегой. Обсудить планировалось эскалацию конфликта в Донбассе. Однако уже на следующий день, 7 сентября, Кулеба узнал, что Лавров отбыл в Сирию. На главу МИД РФ он пожаловался в эфире канала ICTV.
"…не известно, когда этот разговор состоится",
– заключил он.
Кулеба между тем ждет, когда у Лаврова появится время пообщаться.
Напомним, полный запрет на ведение огня в Донбассе начал действовать с 27 июля. Срочный разговор украинская сторона запросила после того, как в результате обстрелов погиб один из военных Незалежной. Второй был ранен – по крайней мере, так утверждает Кулеба.
Ранее о судьбе Донбасса высказался украинский политолог. По его мнению, самопровозглашенные республики могут присоединиться к России и Белоруссии – войти в Союзное государство. При этом эксперт обозначил "точку невозврата", это может произойти максимум через полтора года. Тогда Украине не удастся вернуть Донбасс.
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