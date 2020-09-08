Украинский министр обиделся на Лаврова

Украинский министр обиделся на Лаврова
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава МИД Незалежной заявил, что его российский коллега улетел в Сирию вместо разговора с ним

Когда Дмитрию Кулебе удастся пообщаться с Сергеем Лавровым, он не знает.

Министр иностранных дел Украины сообщил, что в воскресенье запросил срочный разговор с российским коллегой. Обсудить планировалось эскалацию конфликта в Донбассе. Однако уже на следующий день, 7 сентября, Кулеба узнал, что Лавров отбыл в Сирию. На главу МИД РФ он пожаловался в эфире канала ICTV.

"…не известно, когда этот разговор состоится",

заключил он.

Кулеба между тем ждет, когда у Лаврова появится время пообщаться.

Напомним, полный запрет на ведение огня в Донбассе начал действовать с 27 июля. Срочный разговор украинская сторона запросила после того, как в результате обстрелов погиб один из военных Незалежной. Второй был ранен – по крайней мере, так утверждает Кулеба.

Ранее о судьбе Донбасса высказался украинский политолог. По его мнению, самопровозглашенные республики могут присоединиться к России и Белоруссии – войти в Союзное государство. При этом эксперт обозначил "точку невозврата", это может произойти максимум через полтора года. Тогда Украине не удастся вернуть Донбасс.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
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Донбасс зачищает вплоть до применения военной силы "серые" зоны, которые захватили ВСУ, нарушая соглашения о перемирии, а Кулеба пытается представить, что соглашения нарушает Донбасс! О чем с ним разговаривать Лаврову? Слушать бред сивой кобылы?
Мойша Рабинович
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А смысл Лаврову встречаться с кастрюлей? Послушать чушь которую тот несет?
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