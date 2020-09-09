Украинцы нашли оправдание агрессивным действиям России - Кулеба
Конфликт Украины с россией останется навсегда, поскольку не ограничивается только территориальным спором. Об этом предупредил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
По его мнению, возвращение Крыма и Донбасса под управление Киева ничего не изменит в его отношениях с Москвой. Именно поэтому украинская сторона выбрала долгий путь урегулирования территориального вопроса – ведь лучше многолетняя дипломатическая война, чем реальные вооруженные действия.
Между тем такая позиция властей пугает украинцев. Многие из них по-прежнему не видят в России врага, отметил Кулеба в интервью Gazeta UA.
"Часть общества до сих пор болезненно воспринимает переход России в статус агрессора, часть ищет этому оправдание", – признал он.
В то же время многие "адекватные люди" из любителей России после 2014 года превратились в украинских патриотов. Это, по мнению министра, означает, что "пуповина перерезана", и фактически Киев смог оторвать Украину от влияния Русского мира без войны.
Видеофрагмент интервью Кулебы публикует "ПолитНавигатор".
Ранее глава украинской дипломатии Незалежной рассказал, что РФ стала цивилизованной благодаря Украине, и пожаловался на российского коллегу Сергея Лаврова, который не нашел для него времени.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Лукашенко сделал неожиданное признание о Путине
Президент РБ дал интервью Маргарите Симоньян
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий