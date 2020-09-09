Украинцы нашли оправдание агрессивным действиям России - Кулеба

Украинцы нашли оправдание агрессивным действиям России - Кулеба
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Возвращение Крыма и Донбасса не улучшит отношения двух стран

Конфликт Украины с россией останется навсегда, поскольку не ограничивается только территориальным спором. Об этом предупредил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его мнению, возвращение Крыма и Донбасса под управление Киева ничего не изменит в его отношениях с Москвой. Именно поэтому украинская сторона выбрала долгий путь урегулирования территориального вопроса – ведь лучше многолетняя дипломатическая война, чем реальные вооруженные действия.

Между тем такая позиция властей пугает украинцев. Многие из них по-прежнему не видят в России врага, отметил Кулеба в интервью Gazeta UA.

"Часть общества до сих пор болезненно воспринимает переход России в статус агрессора, часть ищет этому оправдание", – признал он.

В то же время многие "адекватные люди" из любителей России после 2014 года превратились в украинских патриотов. Это, по мнению министра, означает, что "пуповина перерезана", и фактически Киев смог оторвать Украину от влияния Русского мира без войны.

Видеофрагмент интервью Кулебы публикует "ПолитНавигатор".

Ранее глава украинской дипломатии Незалежной рассказал, что РФ стала цивилизованной благодаря Украине, и пожаловался на российского коллегу Сергея Лаврова, который не нашел для него времени.

Николай ВИКТОРОВ

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