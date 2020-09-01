Готовится к атаке на Россию: Зеленский изображает миротворца - эксперт

Готовится к атаке на Россию: Зеленский изображает миротворца - эксперт
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКиев обвинил в низких пенсиях украинцев Советский Союз
Лидер Незалежной в Донбассе идет по стопам Порошенко

Никакого реального перемирия в Донбассе не установлено, а действующий президент Украины Владимир Зеленский лишь изображает из себя миротворца, хотя на самом деле продолжает политику в отношении шахтерского края своего предшественника – пятого главы соборной Петра Порошенко.

К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады, лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга, реагируя на сообщения СМИ о том, что военные ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР, а также вопреки режиму перемирия строят укрепления на линии разграничения.

"По сути Зеленский – это новое "воплощение" Порошенко и он хочет войны... Конечно, Зеленский пытается изображать "миротворца", но все его шаги фактически направлены на разжигание войны, достижение военной победы на Донбассе чтобы дальше готовиться к атаке на Россию", – заявил политик в комментарии изданию "ПолитНавигатор".

По его мнению, все слова о перемирии, которые звучат из Киева, ничего не значат, как и достигнутые с украинскими властями договоренности. Волга считает, что пан Зеленский намерен делать из Незалежной ту цивилизационную функцию, о которой в свое время говорил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов – быть форпостом Запада в борьбе с Россией, стремясь к ее разрушению.

По-настоящему, подчеркнул эксперт, Владимир Александрович, чтобы примирить Украину и народные республики, должен поменять идеологический тренд Киева, а для этого ему просто нужно "заткнуть глотки "ястребам", которые требуют войны и убийства всех на Донбассе".

Напомним, режим тишины начал действовать в зоне конфликта с 27 июля. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, за весь период перемирия наблюдатели зафиксировали 829 нарушений, из них 148 взрывов, два пролетевших неустановленных боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов, сообщает "Регнум".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко напугал народ "резней"

Бацька объяснил населению, что ждет Белоруссию, если к власти придет оппозиция

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей