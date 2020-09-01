Лидер Незалежной в Донбассе идет по стопам Порошенко

Никакого реального перемирия в Донбассе не установлено, а действующий президент Украины Владимир Зеленский лишь изображает из себя миротворца, хотя на самом деле продолжает политику в отношении шахтерского края своего предшественника – пятого главы соборной Петра Порошенко.

К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады, лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга, реагируя на сообщения СМИ о том, что военные ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР, а также вопреки режиму перемирия строят укрепления на линии разграничения.



"По сути Зеленский – это новое "воплощение" Порошенко и он хочет войны... Конечно, Зеленский пытается изображать "миротворца", но все его шаги фактически направлены на разжигание войны, достижение военной победы на Донбассе чтобы дальше готовиться к атаке на Россию", – заявил политик в комментарии изданию "ПолитНавигатор".

По его мнению, все слова о перемирии, которые звучат из Киева, ничего не значат, как и достигнутые с украинскими властями договоренности. Волга считает, что пан Зеленский намерен делать из Незалежной ту цивилизационную функцию, о которой в свое время говорил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов – быть форпостом Запада в борьбе с Россией, стремясь к ее разрушению.

По-настоящему, подчеркнул эксперт, Владимир Александрович, чтобы примирить Украину и народные республики, должен поменять идеологический тренд Киева, а для этого ему просто нужно "заткнуть глотки "ястребам", которые требуют войны и убийства всех на Донбассе".

Напомним, режим тишины начал действовать в зоне конфликта с 27 июля. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, за весь период перемирия наблюдатели зафиксировали 829 нарушений, из них 148 взрывов, два пролетевших неустановленных боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов, сообщает "Регнум".

