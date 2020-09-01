В Незалежной сейчас проживает около 7,15 миллионов человек в возрасте от 65 лет

Украинским пенсионерам старше 75 лет кабмин и парламент страны готовят доплату с 2021 года. Об этом сегодня сообщила глава комитета по вопросам соцполитики Верховной рады, депутат от президентской фракции "Слуги народа" Галина Третьякова.

Она отметила, что парламентарии ожидают 15 сентября, когда будет внесен госбюджет. Пани Третьякова добавила, что находится в связи с этим в постоянном контакте с министром финансов Сергеем Марченко.

"Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", – цитирует украинский "Интерфакс" соратницу лидера нации Владимира Зеленского.



По словам Третьяковой, граждане, которым сейчас свыше 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких зарплат, а поэтому их пенсия ныне несправедлива.

Кроме того она объявила, что готовится законопроект об отмене обязательного ухода на пенсию в 60-65 лет с госслужбы.



По данным Госстата страны, на конец 2019 г. на Украине было 9,98 млн человек в возрасте от 60 лет и 7,15 млн человек в возрасте от 65 лет.