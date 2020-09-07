Система "Гималаи" эффективна против ракет "возду-воздух"

Российский истребитель Су-57 вновь оказывается в центре внимания зарубежной прессы. Интернет-издание Military Watch обратило внимание на комплекс радиоэлектронной борьбы, который стоит на самолете. В настоящее время он является одной из самых засекреченных отечественных разработок.

Известно лишь, что он расположен по всему планеру, а не в одном месте, поэтому его эффективность выше. Как пишет Military Watch, комплекс должен быть эффективен против модернизированных ракет класса "воздух-воздух" AIM-120D AMRAAM. Как считает издание, "Гималаи" обладают большим радиусом действия, чем дальность ракет американского производства.

Система должна воздействовать на системы наведения ракет и защищать Су-57 почти со всех углов. Кроме того, комплекс позволит обнаружить малозаметные самолеты противника, такие как F-35.

Стоит отметить, что ни разработчик Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), ни Минобороны не показывали "Гималаи" в действии. Во-первых, это не так просто показать, во-вторых, разработка засекречена. Поэтому об эффективности системы РЭБ "Гималаи" можно будет говорить только после испытаниях с использованием американских ракет и самолетов. Или хотя бы российских. Пока Су-57 так и не ушел в серию.