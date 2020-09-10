Истребителю Су-57 дали "второго пилота"
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил "принципиально новый комплекс бортового оборудования", который выполняет фунцию второго пилота. Об этом на страницах еженедельника "Звезда" пишет военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, так называемый "второй пилот" выполняет функцию "гипотезной обработки информации обзорно-прицельных систем", а также обеспечивает "интеллектуальную поддержку летчика" в критически сложных условиях воздушного боя.
Ранее сообщалось, что Су-57 выполнял полет в беспилотном режиме. Впрочем, похожим образом испытывался ранее и Су-27. Пилот при этом все время находился в кабине.
Стоит отметить, что современном воздушном бою едва ли не определяющее значение будет иметь радар, а также малозаметность истребителя. Тот летчик, который первым обнаружит и "захватит" самолет противника, с наибольшей вероятностью и одержит победу. По этой причине в ходе учений ВВС США F-35 одержали подавляющее число побед над истребителями четвертого поколения.
Авионику и радар Су-57, а также комплекс РЭБ "Хибины" очень хвалят российские военные эксперты и СМИ, однако, насколько эффективно все это работает, возможно, известно только конструкторам и летчикам. Минобороны не выкладывало видеоролики и не публиковало информацию, как Су-57, благодаря своему оборудованию, одержал верх в учебном бою над тем же Су-35С или Су-30СМ.
Как считают западные эксперты, радар AN/APG-81, который стоит на F-35, превосходит по своим характеристикам Н036 "Белка" от Су-57. Кроме того, отечественный самолет более заметен из-за некоторых "острых углов" планера. Очевидными же преимуществами Су-57 является его мощность и потрясающая маневренность.
Российский истребитель оказался в непростой ситуации, когда он уже вроде как несколько лет должен был быть принятым на вооружение, но этого так и не произошло. Поэтому "дифирамбы" этой машине сейчас, пожалуй, могут только ей повредить. Нужно дождаться, когда Су-57 начнет поступать в строевые части, и от того, как он себя зарекомендует, будет зависеть его экспорт и вообще дальнейшая судьба.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Новости партнеров
Самое читаемое
Шоу-бизнес
- Есть подтверждения: Семенович закрутила роман с Губерниевым
- СМИ: Петросян избавляется от жилья в Сочи из-за конфликта со Степаненко
- "Очень похож на отца": как выглядит взрослый сын Андрейченко и Дунаевского
- Психически нездоров: Легкоступова узнала диагноз мужа незадолго до трагедии
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий