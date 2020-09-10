В России продолжают хвалить самолет пятого поколения, но это не приближает его принятие на вооружение

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил "принципиально новый комплекс бортового оборудования", который выполняет фунцию второго пилота. Об этом на страницах еженедельника "Звезда" пишет военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, так называемый "второй пилот" выполняет функцию "гипотезной обработки информации обзорно-прицельных систем", а также обеспечивает "интеллектуальную поддержку летчика" в критически сложных условиях воздушного боя.

Ранее сообщалось, что Су-57 выполнял полет в беспилотном режиме. Впрочем, похожим образом испытывался ранее и Су-27. Пилот при этом все время находился в кабине.

Стоит отметить, что современном воздушном бою едва ли не определяющее значение будет иметь радар, а также малозаметность истребителя. Тот летчик, который первым обнаружит и "захватит" самолет противника, с наибольшей вероятностью и одержит победу. По этой причине в ходе учений ВВС США F-35 одержали подавляющее число побед над истребителями четвертого поколения.

Авионику и радар Су-57, а также комплекс РЭБ "Хибины" очень хвалят российские военные эксперты и СМИ, однако, насколько эффективно все это работает, возможно, известно только конструкторам и летчикам. Минобороны не выкладывало видеоролики и не публиковало информацию, как Су-57, благодаря своему оборудованию, одержал верх в учебном бою над тем же Су-35С или Су-30СМ.

Как считают западные эксперты, радар AN/APG-81, который стоит на F-35, превосходит по своим характеристикам Н036 "Белка" от Су-57. Кроме того, отечественный самолет более заметен из-за некоторых "острых углов" планера. Очевидными же преимуществами Су-57 является его мощность и потрясающая маневренность.

Российский истребитель оказался в непростой ситуации, когда он уже вроде как несколько лет должен был быть принятым на вооружение, но этого так и не произошло. Поэтому "дифирамбы" этой машине сейчас, пожалуй, могут только ей повредить. Нужно дождаться, когда Су-57 начнет поступать в строевые части, и от того, как он себя зарекомендует, будет зависеть его экспорт и вообще дальнейшая судьба.