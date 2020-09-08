Самолет получил двигатели Су-35С и модернизированные системы

До конца года в небо поднимается модернизированный истребитель Су-30СМ. На самолет поставят более мощные двигатели с изменяемым вектором тяги АЛ-41Ф-1С. Точно такие же стоят на Су-35С, таким образом, "тридцатый" максимально приблизится к лучшему отечественному "Фланкеру" Су-35С. Истребитель после модернизации будет называться Су-30СМ2.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны, на самолете также обновили авионику, оптику, радар и системы наблюдения плюс расширили номенклатуру вооружения.

В будущем есть планы сменить РЛС, видимо, поставить радар с активной фазированной решеткой, а затем довести до уровня Су-30СМ2 все оставшиеся "тридцатые".

По данным источника, уже получено одобрение на полет Су-30СМ2 с новым двигателем, а также утвержден график испытаний.

Во время визита в августе на Иркутский авиационный завод министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца года военные закажут 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-тренировочных Як-130. Общая сумма контракта составляет более $100 миллиардов.

Для сравнения: Boeing собирается поставить ВВС США 155 истребителей F-15EX, аналогов Су-30СМ2, на сумму $23 миллиарда. Кроме того, Минобороны США недавно заказало дополнительную партию F-35 в количестве 78 истребителей. На данный момент на вооружении ВВС США находятся 354 F-35 всех трех типов.

В ВКС и Морской авиации России насчитывается 133 истребителя Су-30 разных модификаций. Примерно столько же у российских летчиков Су-27.