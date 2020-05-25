Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Правила покупки ОСАГО изменились

Полис можно получить без прохождения техосмотра

Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в правила заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств в России. По указу президента Владимира Путина, до 30 сентября 2020 г. полис можно получить без документов о прохождении осмотра технического состояния автомобиля.

Кроме того, страховщики получили возможность учитывать аккуратность вождения автомобилиста при выборе для него тарифа страховки. Документ опубликован на сайте правовой информации.

С 2020 г. в России за наличием действующего полиса ОСАГО на автомобиль следят камеры фото– и видеофиксации. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Дипломаты осудили американское СМИ из-за статьи о Путине

Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться

Гороскоп на 25 мая: успеха добьются четыре знака

Правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей