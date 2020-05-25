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Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в правила заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств в России. По указу президента Владимира Путина, до 30 сентября 2020 г. полис можно получить без документов о прохождении осмотра технического состояния автомобиля.
Кроме того, страховщики получили возможность учитывать аккуратность вождения автомобилиста при выборе для него тарифа страховки. Документ опубликован на сайте правовой информации.
С 2020 г. в России за наличием действующего полиса ОСАГО на автомобиль следят камеры фото– и видеофиксации.
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