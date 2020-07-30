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Российских водителей ждут изменения. Минздрав намерен разработать новый порядок получения медицинской справки.
При этом обновить правила планируют уже к концу текущего года, сообщает РИА "Новости".
Справка необходима для допуска к управлению автомобилем. Если новые правила вступят в силу, желающим сесть за руль придется сдавать анализы на употребление алкоголя.
Однако проходить тестирование будут только те, у кого специалист заподозрит симптомы алкоголизма, отмечает "Пятый канал".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в России предложили массово устанавливать в машины алкозамки.
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