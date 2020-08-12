Водителей предупредили о новых изменениях с сентября

Водителей предупредили о новых изменениях с сентября
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У ГИБДД появятся новые приборы, а для водителей внесут изменения в страховой тариф и ОСАГО

Новые изменения ожидают российских водителей уже этой осенью. Речь идет о пересмотре тарифов на ОСАГО, проездов по платным дорогам и наделении автоинспекторов полномочиями по проверке технического состояния машин на трассе.

В Центробанке считают, что новшества в значительной степени избавят водителей от лишних проблем. Тарифный коридор (то есть максимальная разница от базовой стоимости – прим.ред.) ОСАГО составит 10 процентов. Это связано с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Страховые компании будут принимать во внимание тяжкие ДТП, возраст авто, семейное положение водителя и наличие у него детей. Таким образом, у каждого автомобилиста будет личный риск-фактор. Эксперты уверены: такое решение изменит ситуацию на дорогах в лучшую сторону.

Также в России появятся новые приборы для обеспечения дорожной безопасности. Благодаря ним инспекторы ГИБДД смогут проводить диагностику транспортных средств, не допуская к использованию авто злостных нарушителей. Речь идет о дымометре, который контролирует уровень выхлопа дизеля, люксометре, оценивающим соответствие светового потока фар принятым нормативам, приборе для измерения размера остаточного шинового протектора и инструменте для измерения проверки тормозов и рулевого управления.

Последнее нововведение также касается дорожной безопасности. Теперь ПТС (паспорт транспортного средства – прим. ред.) и свидетельства о регистрации будут выглядеть несколько по иному: в этих документах дополнится информация об авто. К примеру, будут указываться данные о мощности двигателя и дате его постановке на учет. Также в паспорт внесут сведения о номере системы "ЭРЫ-ГЛОНАСС" и таможенных ограничениях с маркировками, сообщает "Экономика сегодня".

"Утро.ру" писало, что теперь водителям больше необязательно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Егор МАЛКОВ

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