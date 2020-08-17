Водителей могут осудить по уголовному кодексу

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает статью о возможном изъятии автомобиля в пользу государства, если нарушитель ПДД управляет транспортом по доверенности. В таком случае наказание понесут и владелец, и сам водитель.

Если последнего повторно поймали в нетрезвом состоянии за рулем того же авто, то ему грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). У владельца же конфискуют автомобиль по новой статье 34.34 КоАП – в ней указывается, что собственник не принял должных мер для того, чтобы виновный не совершал уголовного преступления, сообщает "Российская газета".

По словам экспертов, такая мера позволит снизить общую статистику нетрезвых водителей, отмечает "Царьград".

"Утро.ру" писало ранее, что глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой лишить права пользоваться каршерингом тех водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения.