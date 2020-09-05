Народный автомобиль приобрел агрессивные черты

Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях фотографию с новым концептом народного фургона УАЗ-452, который давно окрещен среди людей "Буханкой".

Отличительными чертами советского "уазика", выпускаемого с 1965 года, на новой фотографии стали широкая колесная колея, крупные зеркала и агрессивный кузов. Расположение фар напоминает по своему виду "злой взгляд", которые дополняет общий угрожающий концепт кузовного элемента.

Автозавод обратился к поклонникам с просьбой оценить предложенный вариант, предложив четыре варианта голосования. Практически половине опрошенных модель пришлась по вкусу – вариант ответа "Смотрится свежо и стильно".

"Дизайн в целом красивый, современный, и в то же время видна преемственность с прежней "буханкой", "Концепт очень симпатичный, но больше похож на кроссовер или миниавтобус", "Какой злой. Я привык к доброму пухлому медвежонку", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Впрочем, нашлись и те, у кого легендарный "уазик" вызвал ностальгию – такие пользователи потребовали "узаконить" старый кузов.

"Я считаю, что Буханка должна быть занесена в Красную книгу Российского автопрома и любые изменения в конструкции и дизайне должны преследоваться по закону. Владельцы в частном порядке могут из Буханки делать что угодно, а вот завод должен чтить традиции предков. Я вполне серьезно", – написал один из подписчиков.

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