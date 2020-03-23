Выдать материальную помощь пожилым жителям столицы распорядился мэр Собянин

Москвичам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология), а также перенесшим инфаркт или инсульт, будет выплачена материальная помощь в связи с карантином из-за коронавируса в размере 4 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в понедельник, 23 марта.

Пожилым и людям с ослабленным здоровьем настоятельно рекомендовано не выходить из дома с 26 марта по 14 апреля. Чтобы компенсировать возможное увеличение расходов из-за такого режима самоизоляции, им выплатят сначала по 2 тыс. рублей. Такую же сумму они получат и после окончания периода домашнего пребывания – при условии, конечно, что этот режим будет ответственно соблюдаться.

Подробнее о мерах поддержки граждан, объявленных мэром Москвы Сергеем Собяниным, читайте в статье "Утра".