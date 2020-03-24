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Выдачу наличных в банкоматах ограничат

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Банк России дал рекомендации кредитным организациям страны, чтобы избежать распространения инфекции из Китая. Важно соблюдать меры профилактики. Поэтому стоит ограничить работу банкоматов, функционирующих и на получение, и на выдачу денег.

Еще есть одно правило – лучше продержать деньги в банке столько времени, чтобы вирус успел погибнуть. Согласно информации, предоставленой ВОЗ, на бумажном носителе инфекция может прожить не больше четырех дней.

Рекомендовано проводить дизинфекцию банкоматов и купюроприемников, а главное – постараться использовать безналичную форму оплаты. 

Ранее "Утро" писало о том, что аналитики назвали курс доллара, который будет достигнут к концу марта. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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