Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Родители школьников на дистанционном обучении не получат больничных

продолжениеКрым могут закрыть от всех на месяц
Дети не будут ходить на учебу три недели

Родители не получат больничные листы во время карантина детей из-за китайского коронавируса, сообщили в Минтруде.

Из-за мероприятия по борьбе с COVID-19 весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. В Москве в это время ввели карантин для жителей старше 65 лет.

В Минтруде работодателям посоветовали организовать удаленную работу для сотрудников. Это поможет избежать пандемии и введения ЧС в крупных городах.

Кроме того, Минздрав дал рекомендации для тех, кто не успел приобрести маски и антисептики. Самые необходимые средства для защиты от китайского вируса можно сделать дома самостоятельно

Ранее "Утро" поделилось последними новостями о коронавирусе на 24 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей