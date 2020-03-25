COVID-19 вызывает отек слизистой оболочки

У некоторых пациентов с китайским вирусом, который вызвал пандемию в мире, нет ярко выраженных симптомов. Однако обнаружить больных все же возможно – они теряют обоняние. К такому выводу пришли специалисты Университета Флиндерса из Южной Австралии.

COVID-19 сильнее, чем другие вирусы, провоцирует отек слизистой оболочки, в результате развивается аносмия. Такой симптом был у каждого третьего зараженного жителя Южной Кореи. Как считают ученые, это открытие должно помочь врачам находить тех людей, у которых нет явных признаков коронавируса.

В опубликованной на Medicalxpress статье исследователи отметили, что этим фактом можно объяснить быстрое распространение коронавируса в некоторых странах. В Великобритании доктора и вовсе утверждают, что аносмию нужно признать одним из главных симптомов болезни, вызванной коронавирусом. При этом потеря обоняния может стать единственным признаком того, что человек заболел.

К 25 марта COVID-19 нашли у 423 тысяч 670 человек, выздоровели 108 тысяч 629 пациентов, свидетельствуют данные института Хопкинса.