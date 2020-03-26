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Очередная инфекция: чем опасен хантавирус

Очередная инфекция: чем опасен хантавирус
Фото: Cheng Min/XinHua/www.globallookpress.com
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Болезнь передается через кровь

Помимо коронавируса, число жертв которого ежедневно растет, населению нашей планеты угрожает еще одно опасное заболевание: вчера умер первый пациент, зараженный хантавирусом. Насколько опасна инфекция, рассказали российские ученые.

Хантавирус передается от человека к человеку через кровь. Главными же переносчиками инфекции считаются грызуны, рассказал доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По словам эксперта, болезнь известна еще с 1950-х гг., в России ей ежегодно заражается от 4 до 6 тыс. человек. На данный момент наша страна занимает второе место в мире по количеству инфицированных, были также и летальные исходы, пишут "Известия".

Опасность хантавируса зависит от конкретного штамма и иммунитета человека. Однако последствия перенесенной болезни могут быть и довольно серьезными, считает исследователь Евгений Ткаченко. По его словам, может возникнуть временная импотенция или астенический синдром.

Тест на хантавирус в России можно сдать в любое время, заверили эксперты. Кроме того, от инфекции в нашей стране есть и вакцина, однако клинические испытания она пока не прошла.

Вчера, 26 марта, умер первый зараженный хантавирусом. Житель Китая резко потерял сознание в автобусе.

Карина СИРАЗОВА

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