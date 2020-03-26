Президент РФ дал неутешительный прогноз о последствиях для экономики от пандемии

Сегодня G20 впервые в истории прошла в виртуальном режиме на фоне распространения нового коронавируса и почти полной изоляции стран по всему миру. Тема общения лидеров участников "двадцатки" была соответствующая – борьба против смертельной заразы.

Президент России Владимир Путин участвовал в саммите из своего рабочего кабинета в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, куда он зашел с большой красной папкой.

По мнению главы российского государства, нынешняя пандемия обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 гг., пишет ТАСС.

В качестве борьбы с новым всемирным злом и преодоления его последствий Москва предложила следующие шаги: нужно создать под эгидой МВФ спецфонд и предоставить право любому члену заимствовать средства; необходимо разработать совместный план по спасению экономики; создать "зеленый коридор", свободный от торговых войн и сакций; ввести мораторий на ограничения по товарам и транзакциям.

Путин подчеркнул, что это гуманитарный вопрос, и нужно вычистить его от всяческой "политической шелухи", сообщает РИА "Новости".

Участники G20 выпустили совместное заявление, в котором определили главные шаги в борьбе против коронавируса. Тезисно представим их пункты:

– страны "двадцатики" вложат $5 трлн в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии;

– министры финансов и главы ЦБ государств G20 разработают план действий по выходу из экономического кризиса;

– участники саммита договорились о расширении полномочий Всемирной организации здравоохранения в борьбе с COVID-19;



– "двадцатка" просит ВОЗ, МВФ и Всемирный банк оказать помощь развивающимся странам справиться с последствиями коронавируса.

"Мы уверены, что, тесно работая вместе, преодолеем это", – цитирует ТАСС заявление участников саммита G20.

Видеоконференция длилась два часа. Как ранее сообщил телеканал "360", стреча глав государств проходила в закрытом от СМИ режиме.

В своем твиттер-аккаунте журналист России 1 Ольга Скабеева, оформив подборку фото с кабинетов участников саммита, отметила, что все они вышли на связь с рабочих мест и только премьер-министр Канады Джастин Трюдо, "судя по всему, вещает из дома". Напомним, глава канадского кабмина самоизолировался, поскольку коронавирус был обнаружен у его супруги.

