Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Двадцатка" на саммите решила сообща бороться против COVID-19

"Двадцатка" на саммите решила сообща бороться против COVID-19
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНа Кубе умер россиянин с коронавирусом
Президент РФ дал неутешительный прогноз о последствиях для экономики от пандемии

Сегодня G20 впервые в истории прошла в виртуальном режиме на фоне распространения нового коронавируса и почти полной изоляции стран по всему миру. Тема общения лидеров участников "двадцатки" была соответствующая – борьба против смертельной заразы.

Президент России Владимир Путин участвовал в саммите из своего рабочего кабинета в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, куда он зашел с большой красной папкой.

По мнению главы российского государства, нынешняя пандемия обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 гг., пишет ТАСС.

В качестве борьбы с новым всемирным злом и преодоления его последствий Москва предложила следующие шаги: нужно создать под эгидой МВФ спецфонд и предоставить право любому члену заимствовать средства; необходимо разработать совместный план по спасению экономики; создать "зеленый коридор", свободный от торговых войн и сакций; ввести мораторий на ограничения по товарам и транзакциям.

Путин подчеркнул, что это гуманитарный вопрос, и нужно вычистить его от всяческой "политической шелухи", сообщает РИА "Новости".

Участники G20 выпустили совместное заявление, в котором определили главные шаги в борьбе против коронавируса. Тезисно представим их пункты:

– страны "двадцатики" вложат $5 трлн в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии;

– министры финансов и главы ЦБ государств G20 разработают план действий по выходу из экономического кризиса;

– участники саммита договорились о расширении полномочий Всемирной организации здравоохранения в борьбе с COVID-19;

– "двадцатка" просит ВОЗ, МВФ и Всемирный банк оказать помощь развивающимся странам справиться с последствиями коронавируса.

"Мы уверены, что, тесно работая вместе, преодолеем это", – цитирует ТАСС заявление участников саммита G20.

Видеоконференция длилась два часа. Как ранее сообщил телеканал "360", стреча глав государств проходила в закрытом от СМИ режиме.

В своем твиттер-аккаунте журналист России 1 Ольга Скабеева, оформив подборку фото с кабинетов участников саммита, отметила, что все они вышли на связь с рабочих мест и только премьер-министр Канады Джастин Трюдо, "судя по всему, вещает из дома". Напомним, глава канадского кабмина самоизолировался, поскольку коронавирус был обнаружен у его супруги.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей