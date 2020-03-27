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В Питере нарушителей карантина отлавливает полиция

Россиян, которые нарушили режим, изолировали принудительно

В Санкт-Петербурге за тех, кто игнорирует карантин, введенный из-за коронавируса, взялись полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. В Северной столице обнаружили уже 22 нарушителя режима самоизоляции. Об этом со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Петербургу и области пишет РИА Новости. Как уточнили в ведомстве, речь идет в первую очередь о россиянах, которые побывали за границей и должны были отсидеться дома.

"Им даны постановления об изоляции", – говорится в сообщении.

Нарушителей изолируют принудительно. Как передает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора, в обсерватор на карантин отправили 20 человек. Центр находится в пансионате "Заря". Еще двоих жителей Питера отправили с признаками ОРВИ в Боткинскую больницу.

Ранее "Утро" сообщало последние новости о коронавирусе в Москве. Жителям столицы могут продлить выходные из-за вспышки COVID-19. Решение московские власти примут на следующей неделе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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