Президент России стал реже посещать публичные мероприятия

Владимир Путин, несмотря на распространение коронавируса в России, продолжает работать. Однако глава государства стал реже бывать на официальных встречах и мероприятиях. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков.

По его словам, 67-летний президент стал чаще принимать простые санитарные нормы, чтобы не допустить заражения инфекцией. Однако Песков не стал уточнять, что именно Путин делает, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

Пресс-секретарь добавил, как отмечает издание URA.RU, что глава государства не может прекратить работать.

В России на 27 марта, по последним данным, коронавирусом COVID-19 заразились 1038 человек, трое умерло, 45 пациентов выздоровели.