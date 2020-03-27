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Эпидемия коронавируса заставила Путина перекроить планы

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Президент России стал реже посещать публичные мероприятия

Владимир Путин, несмотря на распространение коронавируса в России, продолжает работать. Однако глава государства стал реже бывать на официальных встречах и мероприятиях. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков.

По его словам, 67-летний президент стал чаще принимать простые санитарные нормы, чтобы не допустить заражения инфекцией. Однако Песков не стал уточнять, что именно Путин делает, чтобы обезопасить себя от коронавируса. 

Пресс-секретарь добавил, как отмечает издание URA.RU, что глава государства не может прекратить работать. 

В России на 27 марта, по последним данным, коронавирусом COVID-19 заразились 1038 человек, трое умерло, 45 пациентов выздоровели. 

Полина ИВАНОВА

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