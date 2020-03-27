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Дату голосования по Конституции предварительно определили

Дату голосования по Конституции предварительно определили
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Кремле рассчитывают справиться с эпидемией коронавируса за два месяца

Голосование россиян по поправкам в Конституцию может состояться 27 мая или 3 июня. Об этом сообщили источники в администрации президента РФ.

Обе даты – это среда, как и 22 апреля, на которое прежде было назначено голосование. Это важно, так как в начале и конце недели россияне могут брать дополнительные выходные, что отрицательно скажется на явке, пояснил РБК источник. Также это время до начала ЕГЭ – сегодня было объявлено, что экзамены выпускники 11-х классов из-за коронавируса начнут сдавать не в конце мая, как обычно, а после 10 июня. Поскольку традиционно избирательные участки размещаются в учебных заведениях, эти два крупных мероприятия – ЕГЭ и всероссийское голосование – не должны пересекаться.

Точную дату плебисцита назовут, когда ситуация с коронавирусом станет более понятной. Об этом сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что уже поданные заявки на досрочное участие в голосовании, аннулируют. Желающим придется подать их повторно, когда точно все утвердят.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил запланированное на 22 апреля голосование по Конституции, чтобы предотвратить распространение  коронавируса. Он не назвал новую дату, но предположил, что Россия справится с эпидемией за два – три  месяца. Выходной день, объявленный на 22 апреля, также отменили.

Николай ВИКТОРОВ

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