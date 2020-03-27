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ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

продолжениеАлкоголь в России подорожает
Такое решение приняли в Министерстве просвещения России на фоне вспышки COVID-19

ЕГЭ из-за вируса из Китая переносят. Теперь, по решению Минпросвещения, единый госэкзамен начнется с 8 июня. Изменится срок начала и ОГЭ – экзамены для девятых классов стартуют с 9 июня, сообщили в пресс-службе министерства. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что вступительные экзамены в российские вузы отложат из-за коронавируса. Перенос запланирован в "рамках летних месяцев", однако окончательные сроки пока не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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