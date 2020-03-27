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Алкоголь в России подорожает

Алкоголь в России подорожает
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Стоимость алкогольных напитков в России в ближайшее время вырастет на 5 - 10%. Так считает руководитель рабочей группы Роскачества по созданию "Винного гида России" Артур Саркисян. По его мнению, на ценах, в первую очередь, скажется падение курса рубля.

Наиболее заметно изменится стоимость недорогих вин, приводят "Известия" мнение эксперта. Конечно, не сразу на 30%, на которые упал в марте рубль, но чем дольше будет сохраняться высокий курс доллара и евро, тем больше вероятность, что ритейлеры отыграются на покупателях. Однако покупать дешевое вино впрок нет смысла – оно не рассчитано на длительное хранение и лучше со временем точно не станет, указывает эксперт.

При этом дефицита алкоголя в России, несмотря на возникший ажиотажный спрос, не предвидится, уверен глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По крайней мере, импортной спиртной продукцией склады поставщиков забиты. Поскольку в ожидании планового повышения акцизов в Россию в прошлом году было завезено на 50 млн л вина больше, чем в 2018 году.

Ранее СМИ сообщали, что россияне, закупившись гречкой и туалетной бумагой, кинулись сметать с полок магазинов алкоголь накануне недели общенациональной изоляции. А в правительство поступило обращение с просьбой ограничить продажу крепкого спиртного до двух бутылок в руки на время эпидемии коронавируса.

Николай ВИКТОРОВ

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