Эпидемия коронавируса рушит планы выпускников

Приемная кампания в вузы может быть перенесена на более поздний срок. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в пятницу, 27 марта. Эта мера вынужденная и связана с эпидемией коронавируса.

По словам Фалькова, перенос планируется "в рамках летних месяцев", передает РИА "Новости". Соответственно, и процесс зачисления в вузы в этом году начнется позже обычного, указал министр.

Ранее студенты вузов, учащиеся колледжей и школьники были отправлены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. При этом родителям детей, вынужденных учиться дома, больничные на этот период не положены.