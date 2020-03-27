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Голосование по поправкам в Конституцию окончательно заморозили

Голосование по поправкам в Конституцию окончательно заморозили
Элла Памфилова. Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В ЦИК РФ не смогли назвать даже примерную дату

Новую дату общероссийского голосования о поправках в Конституцию определят только после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация. А заявки, поданные на досрочное голосование, аннулируют.

Об этом на заседании ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, досрочное голосование, которое должно было начаться с 1 апреля в труднодоступных и отдаленных районах, сейчас "замораживают".

Глава комиссии добавила, что голосование по Конституции ни в коем случае не совместят с единым днем голосования 13 сентября, когда будут выбирать губернаторов и депутатов законодательных органов.

Ранее Памфилова говорила, что дата голосования по Конституции может определиться до конца марта, а досрочное голосование отменять в Центризбиркоме не собирались. Более того, предусматривалось увеличение сроков досрочного голосования с трех до семи дней. Причем голосовать предполагалось на дому.

Александр ИЛЬИН

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