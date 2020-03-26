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Россиянам отменили выходной в апреле

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля вновь станет рабочим

О том, что выходной отменяется, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, 22 апреля вновь причислили к "обычным дням" из-за переноса референдума по Конституции, передает "Царьград".

Накануне, 25 марта, президент страны Владимир Путин обратился к россиянам со срочным посланием. В нем он рассказал, что из-за распространения коронавируса РФ вынуждена пойти на крайние меры. Так, всем гражданам дали неделю отдыха, а голосование перенесли на неопределенный срок. Внесли изменения в выплаты пособий многодетным и безработным. 

Рина КРАСНОВА

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