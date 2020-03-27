Коронавирус

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Испанская принцесса умерла от коронавируса

продолжениеЗвезда "Орла и решки" раскрыла детали карантина в Италии
Родственница короля Филиппа VI скончалась на 87-м году жизни

Мария Тереза Бурбон-Пармская ушла из жизни в Париже из-за болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский на странице в "Фейсбук".

Мария Тереза была наследницей династии, которая правила герцогством Пармским в Италии, а после – Люксембургом. Монаршая особа не только родственница короля Испании Филиппа VI, но и Карлоса Пармского, который претендовал на престол. 

Бурбон-Пармская никогда не была замужем, у нее не было детей. 

В Испании коронавирусом заразились 64 тысячи человек, 4,9 тысячи скончались, 9 367 пациентов выздоровели. До 11 апреля в стране введен режим повышенной готовности, власти ограничили передвижение людей. 


Полина ИВАНОВА

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