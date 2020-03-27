Коронавирус

Родственница короля Филиппа VI скончалась на 87-м году жизни

Мария Тереза Бурбон-Пармская ушла из жизни в Париже из-за болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский на странице в "Фейсбук".

Мария Тереза была наследницей династии, которая правила герцогством Пармским в Италии, а после – Люксембургом. Монаршая особа не только родственница короля Испании Филиппа VI, но и Карлоса Пармского, который претендовал на престол.

Бурбон-Пармская никогда не была замужем, у нее не было детей.

В Испании коронавирусом заразились 64 тысячи человек, 4,9 тысячи скончались, 9 367 пациентов выздоровели. До 11 апреля в стране введен режим повышенной готовности, власти ограничили передвижение людей.



