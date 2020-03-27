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Звезда "Орла и решки" раскрыла детали карантина в Италии

Звезда "Орла и решки" раскрыла детали карантина в Италии
Жанна Бадоева. Фото:Dmitry Golubovich/Russian Look /www.globallookpress.com
Дочь телеведущей провела в изоляции больше месяца

Жанна Бадоева проводит время на карантине в Италии, где она живет со своей семьей. Бывшая ведущая популярного шоу "Орел и решка" поделилась на своей странице в "Инстаграм" подробностями самоизоляции в стране, которая лидирует по количеству жертв коронавируса.

Звезда рассказала, что некоторые учителя в Италии проводят видеоуроки по собственной инициативе. Так, ее дочь Лолита изучает иностранные языки и математику в "Скайп". Ведущая шоу "Жизнь других" отметила, что подросток сидит в самоизоляции еще с февраля и, тем не менее, понимает, насколько важно самообразование. Бадоева также предположила, что с маленькими детьми некоторым родителям может быть сложно, поэтому пожелала всем своим подписчикам сил и терпения в непростой для всех период.

В комментариях поклонники Бадоевой поделились своим опытом самоизоляции, а также поддержали ведущую шоу о путешествиях в ответ: "Красавица", "Берегите себя", "Тоже учимся в скайпе, только испанский! Всем терпения и сил!", "День сурка... мы в Германии, это ужасно все. Детей сложно уже развлекать. Сходишь потихоньку с ума", "Спасибо за ваш оптимизм и жизнерадостность!"

Один из подписчиков поинтересовался, действительно ли вызванная COVID-19 ситуация в стране такая страшная: "В новостях говорят в моргах Италии мест уже нет". На что Бадоева посоветовала не задавать таких вопросов. "Сидите дома, читайте книги", – написала звезда.

Сейчас Италия занимает первое место в мире по числу людей, погибших из-за коронавируса. Ранее одна из жительниц страны рассказала, что мест на кладбищах нет, а тела умерших вывозят грузовиками.

Карина СИРАЗОВА

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