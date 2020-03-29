Будет только хуже: озвучен прогноз для России по коронавирусу
Больше 10 тысяч зараженных новым китайским вирусом в Нью-Йорке указывает на то, что такой же сценарий эпидемии возможен и в России. Такое предположение сделал профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.
По словам специалиста, наша страна ничем не отличается от американского города, поэтому в ближайшее время можно ожидать рост если не заболевших, то людей с положительным диагнозом.
"Мы, конечно, охраняемая Богом страна, но почему у нас должно быть 500, а в других местах десятки тысяч?" – задается вопросом профессор.
Северинов отметил в разговоре с RT, что предсказать спад эпидемии можно было бы по серологическому тестированию, которое бы показало, сколько людей прошли через коронавирус. Однако такого рода тесты требуют много времени на их создание. Эксперт также отметил, что карантин действительно работает и помогает остановить вспышку, как это было в Китае. Однако исключать того, что эпидемия может снова начаться после карантина, нельзя.
Северинов также опроверг домыслы о том, что COVID-19 мог быть создан искусственно в лаборатории. Доктор биологических наук отмечает, что если бы к вирусу летучих мышей, как считают некоторые конспирологи, сделали бы вставку определенного куска генетического материала, который бы позволил заражать людей, это было бы видно в геноме. Ученые всегда могут увидеть такую вставку, так как она имеет свои особенности.
По последним данным института Хопкинса, в мире число зараженных коронавирусом возросло до 665 616 человек, 30 857 пациентов скончались, 141 746 выздоровели. В России заболели 1266 человек, четверо умерло, 49 покинули больницы.
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