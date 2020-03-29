Коронакризис: отвернувшиеся от России богачи взвыли в Англии и попросились обратно
Обеспеченные люди, которые предпочли нашей стране Соединенное Королевство, раскрыли жуткие подробности происходящего на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, к дипломатам обратились весьма обеспеченные люди, у которых в Лондоне давно живет сын, с просьбой помочь отправить за ним частный самолет, чтобы вывезти в России. На вопрос, почему было принято такое решение, они рассказали о хаосе, который воцарился в Англии из-за COVID-19.
"В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!" - процитировала этот крик о помощи Захарова на своей странице в Фейсбук.
Там же она весьма жестко прокомментировала желание тех, кто в своем время отвернулся от России, вернуться.
"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х." – высказалась она.
Захарова указала, что теперь, когда Запад охватила паника из-за пандемии коронавируса и многие страные погрузились в хаос, в аэропортах выстроились очереди из жаждущих попасть в Россию. Таким людям, сдувающим с паспортов нашей страны пыль, она напомнила, что нужно начинать с основ и уважать государство и народ.
Ранее жуткий репортаж записала россиянка из Италии. Она показала, что происходит в зараженной коронавирусом стране.
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