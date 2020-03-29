Вспомнившим о родине жестко ответила Мария Захарова

Обеспеченные люди, которые предпочли нашей стране Соединенное Королевство, раскрыли жуткие подробности происходящего на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, к дипломатам обратились весьма обеспеченные люди, у которых в Лондоне давно живет сын, с просьбой помочь отправить за ним частный самолет, чтобы вывезти в России. На вопрос, почему было принято такое решение, они рассказали о хаосе, который воцарился в Англии из-за COVID-19.

"В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!" - процитировала этот крик о помощи Захарова на своей странице в Фейсбук.

Там же она весьма жестко прокомментировала желание тех, кто в своем время отвернулся от России, вернуться.

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х." – высказалась она.

Захарова указала, что теперь, когда Запад охватила паника из-за пандемии коронавируса и многие страные погрузились в хаос, в аэропортах выстроились очереди из жаждущих попасть в Россию. Таким людям, сдувающим с паспортов нашей страны пыль, она напомнила, что нужно начинать с основ и уважать государство и народ.

Ранее жуткий репортаж записала россиянка из Италии. Она показала, что происходит в зараженной коронавирусом стране.