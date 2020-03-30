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Три условия: когда медицинские маски действительно эффективны

Три условия: когда медицинские маски действительно эффективны
Фото: Fabian Strauch/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеВ России за сутки коронавирусом заразились больше 300 человек
Защита от коронавируса будет работать лишь вместе с другими средствами профилактики

Медицинские маски считаются эффективными для защиты от различных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, к которым относится и коронавирус нового типа. В связи с этим товар сразу стал дефицитным, а цены на него выросли в несколько раз. Однако средство поможет спастись от вируса не всем и лишь при правильном использовании, напомнил Роспотребнадзор.

Многоразовые тканевые маски можно использовать повторно лишь после стирки с моющим средством и обработки паром. А вот одноразовые после использования необходимо правильно выбрасывать, сообщается на сайте санитарного ведомства. Для этого их сначала нужно поместить в герметичный пакет.

Обязательно носить маску нужно лишь тем, кто сам заразился коронавирусом или работает с больными. В остальных случаях эффективность такого средства защиты не доказана, поэтому ношение масок здоровыми людьми в общественных местах может оказаться бесполезным.

Кроме того, менять медицинское средство нужно каждые два – три часа, иначе оно скорее навредит, чем защитит от коронавируса. Также Роспотребнадзор напомнил, что эффективными маски будут лишь при соблюдении других правил гигиены.

Дефицит масок в России постепенно сокращается. Ранее стало известно о поступлении более 30 млн штук, пишет "Вечерняя Москва".

Специалисты также напомнили об основных симптомах COVID-19.

Карина СИРАЗОВА

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