Цена народного средства от коронавируса выросла больше, чем в десять раз

Имбирь для россиян стал настоящей роскошью. Как известно, этот корень помогает укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма различным вирусом. На фоне вспышки COVID-19 россияне бросились скупать имбирь, чтобы защититься. В народной медицине есть множество рецептов – чай, настойки и т.д. Однако официально медики не подтверждают эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом.

Тем не менее ажиотаж вызвал рост цен. Так, в Крыму имбирь подорожал до 5 тыс. рублей. Ранее он стоил 200 рублей. Об этом рассказала вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская – на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Сегодня очень поднялась цена на имбирь. С 200 рублей до 5 тысяч на "Привозе". Это одно из растений, которое повышает иммунитет",

– цитирует ее "Крым 24".

При этом Романовская предупредила сторонников народной медицины, что у имбиря много противопоказаний, поэтому употреблять его нужно с осторожностью.

Помимо резко подорожавшего имбиря обсуждался и пропавший из аптек парацетамол. Россияне скупили и его после новостей о применении этого препарата при лечении коронавируса. Об этом рассказал представитель Минздрава. Ранее парацетамол в борьбе с COVID-19 рекомендовала ВОЗ.

Глава Крым Сергей Аксенов иронично прокомментировал эти данные.

"Сказали бы, что скипидар помогает, и его бы смели", – заявил он. При этом Аксенов сообщил, что парацетамол от коронавируса не помогает, пишут "Аргументы недели Крым".

Ранее "Утро" сообщало о ситуации с COVID-19 в Крыму.