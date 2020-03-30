Выиграли время: Россия сдержала взрывное распространение коронавируса
Большого прироста зараженных коронавирусом в России удалось избежать на неделе с 23 по 29 марта. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.
Слова главы государства приводит телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Путин отметил во время встречи с полномочными представителями федеральных округов, что в борьбе с коронавирусом необходимо использовать опыт других стран.
Глава государства дал ряд новых поручений для "войны" с COVID-19, подчеркнув, что необходимо воспользоваться любой возможностью, даже если меры кажутся избыточными.
Лидер россиян считает, что нужно собрать в одной базе все данные о готовности отечественной медицины сражаться с коронавирусом, передает ТАСС.
Также, по его словам, важно в государственных и частных медучреждениях развернуть дополнительные центры, в которых можно было бы диагностировать COVID-19.
Путин также призвал создать резерв лекарств, которые позволяют лечить коронавирус, и пополнить резерв аппаратов ИВЛ в стране.
По мнению президента, важно привлечь студентов и практикантов медвузов для борьбы с коронавирусом. А, заодно, лучше проработать систему, которая позволяет находить людей, возвращающихся из стран, где бушует эпидемия.
Глава государства поручил полпредам контролировать заботу о пожилых людях, ситуацию с ценами на продукты, медикаменты и средства индивидуальной защиты. Путин заметил, что важно пресекать взвинчивание цен и спекуляции, а также избежать сбоев в розничном сегменте торговли.
В России к 30 марта 1836 человек заразились коронавирусом, 9 пациентов скончались, 66 выздоровели.
Главное о коронавирусе в стране в материале "Утра".
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