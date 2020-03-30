Жителям столицы предлагают взять в аренду домашних питомцев

Москвичи решили взять на вооружение итальянский способ преодолеть режим самоизоляции, введенный в мегаполисе. Тем, кто хочет больше проводить время вне стен квартиры, сдают во временное пользование своих собак.

О том, что интернет стали заполнять подобные "услуги", написали "Известия". Издание обнаружило объявления, в которых желающим вырваться на улицу, предлагают аренду домашнего питомца от 800 руб. до 1 тыс руб. в час. Залог может доходить до 5 тыс. рублей.

Отмечается, что некоторые хозяева животных даже обещают самостоятельно привести питомца арендатору, вне зависимости места проживания в столице. И даже предоставить собачью сумку, если "клиенту" куда-то нужно зайти.

Еще ушлые граждане уже торгуют якобы спецпропусками, которых даже в помине нет. Цена вопроса – 100 рублей.

Напомним, в правилах карантина разрешен выгул собак на расстоянии ста метров от порога дома.

Идея о сдаче в аренду домашних четвероногих для прогулок по городу в условиях жесткого карантина возникла в Италии, чем довела ряд местных мэров до истерики. Кроме того, на просторах Сети можно обнаружить видео с гуляющими игрушечными собаками.

