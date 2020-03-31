Жителям столицы не придется переживать из-за платежей три месяца

Из-за распространения коронавируса в России власти продолжают вводить новые правила, которые влияют на жизнь людей. Так, с 1 апреля по 30 июня 2020 г. собственники жилья в многоквартирных домах Москвы смогут не платить за капитальный ремонт.

Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин. Как говорится в его личном блоге, работы, которые были начаты до вспышки COVID-19, закончат. Однако пока новые дома приводить в лучший вид не станут. Ведь ремонт мешает жителям, которые 24 часа находятся в квартирах.

Аналогичную меру ввел и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В области люди смогут не платить за капремонт до 1 июля, рассказал глава региона в "Инстаграм".