Люди с лишним весом переносят коронавирус тяжелее

Индекс массы тела напрямую связан с выживаемостью во время вирусных болезней. К такому выводу пришли специалисты из России.

По словам диетологов и вирусологов, лишний вес может быть дополнительным фактором риска при коронавирусе. Это пока не доказано, однако наблюдения экспертов показали, что люди с ожирением переносят болезнь в более тяжелой форме, пишут "Известия". Так, воспаление легких у пациентов с лишним весом будет развиваться быстрее.

Это связано с уменьшением глубины и объема легких. Кроме того, люди с ожирением зачастую дополнительно страдают от нескольких хронических заболеваний, что увеличивает вероятность летального исхода при коронавирусе, отмечают вирусологи.

Именно поэтому в режиме самоизоляции так важно придерживаться правильного питания.

В группу риска также входят люди пожилого возраста и страдающие аллергией, напоминает "ФедералПресс".

Ранее ученые предположили, что от коронавируса может уберечь вакцина, известная еще в советское время.