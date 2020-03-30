Вакцина не поможет взрослым уберечься от COVID-19

Стандартную вакцину БЦЖ от туберкулеза назвали препятствием распространению COVID-19. Такое заявление сделали сотрудники американского Колледжа остеопатической медицины. Однако оказалось, что теория неточна и не проходила дополнительной проверки учеными.

Авторы 28 марта опубликовали исследование, в котором пришли к выводу, что распространение коронавируса напрямую связано с масштабами вакцинации БЦЖ среди населения. Ученые сообщили о закономерности между числом погибших от китайского вируса и количеством людей, привитых от туберкулеза.

Однако российские журналисты обратили внимание на то, что других доказательств эффективности БЦЖ в борьбе с коронавирусом нет. В исследовании приводятся зависимости, которые не соблюдаются в Китае. Всех жителей страны в детстве поголовно прививают от туберкулеза, но это не повлияло на число умерших инфицированных, которое достигло 3308 человек.

Также не было оправдано изучение пользы вакцины для пожилых людей. Наибольшую силу прививка БЦЖ имеет в детстве и теряет защиту, если была использована для пациентов старшего возраста, сообщает "Медуза". Издание подчеркивает, что даже если теория американцев найдет подтверждение, то совсем немногие взрослые смогут что-то дополнительно предпринять для борьбы с коронавирусом, так как в России практически всех детей вакцинируют.

Вакцину БЦЖ получают дети и защита от туберкулеза длится около 10-15 лет. Люди, которые привились в детском возрасте, не будут защищены так же эффективно. Лекарство направлено на предотвращение осложнений, которые может повлечь туберкулез.



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