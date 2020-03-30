Советская прививка защитит от коронавируса: миф или реальность
Стандартную вакцину БЦЖ от туберкулеза назвали препятствием распространению COVID-19. Такое заявление сделали сотрудники американского Колледжа остеопатической медицины. Однако оказалось, что теория неточна и не проходила дополнительной проверки учеными.
Авторы 28 марта опубликовали исследование, в котором пришли к выводу, что распространение коронавируса напрямую связано с масштабами вакцинации БЦЖ среди населения. Ученые сообщили о закономерности между числом погибших от китайского вируса и количеством людей, привитых от туберкулеза.
Однако российские журналисты обратили внимание на то, что других доказательств эффективности БЦЖ в борьбе с коронавирусом нет. В исследовании приводятся зависимости, которые не соблюдаются в Китае. Всех жителей страны в детстве поголовно прививают от туберкулеза, но это не повлияло на число умерших инфицированных, которое достигло 3308 человек.
Также не было оправдано изучение пользы вакцины для пожилых людей. Наибольшую силу прививка БЦЖ имеет в детстве и теряет защиту, если была использована для пациентов старшего возраста, сообщает "Медуза". Издание подчеркивает, что даже если теория американцев найдет подтверждение, то совсем немногие взрослые смогут что-то дополнительно предпринять для борьбы с коронавирусом, так как в России практически всех детей вакцинируют.
Вакцину БЦЖ получают дети и защита от туберкулеза длится около 10-15 лет. Люди, которые привились в детском возрасте, не будут защищены так же эффективно. Лекарство направлено на предотвращение осложнений, которые может повлечь туберкулез.
Ранее "Утро" рассказало, что в России появились три препарата от коронавируса.
Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года
Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России
Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Кличко обещал киевлянам "большую катастрофу" из-за COVID-19
- В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч
- На Украине скрывают тысячи зараженных коронавирусом
- Там и оставайтесь: Киев наплевал на застрявших за рубежом украинцев
Здоровье
- Стопроцентный эффект: простые напитки спасут потенцию
- Простейшие рецепты: что пить от давления пенсионерам
- Всего три вида: какие грибы улучшат потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик