Кабмин разрешил зараженным COVID-19 ходить по магазинам и аптекам

Эпидемиологический карантин в Незалежной принимает замысловатые формы на фоне массовых побегов украинцев из зон обсервации тех, кто прибыл из-за границы. Гражданам, у которых выявлен коронавирус, в экстренных случаях позволено покидать помещения самоизоляции для похода за продуктами или лекарствами.

Соответствующие поправки утвердило правительство, сообщает телеканал "112".

Отмечается, что зараженные COVID-19 или находящиеся с ними в контакте в условиях изоляции могут при острой необходимости ходить по магазинам и аптекам, но обязательно быть в масках и придерживаться дистанции не менее 1,5 м от других соотечественников.

Кабмин не уточняет, что считается экстренным случаем, ради которого носитель коронавируса имеет право шастать по улицам.

Согласно документу, срок самоизоляции больному и тем, кто с ним контактирует, устанавливает лечащий врач.

Накануне украинские СМИ облетели кадры, как прибывшие из Вьетнама в киевский аэропорт Борисполь граждане страны прорываются сквозь хлипкий заслон из охраны и медиков и разбегаются кто куда. Позже также появилась информация, как приехавшие из-за границы путешественники покидают без разрешения гостиницы, превращенные в зоны обсервации.

Комментируя эти новости, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил – особо подчеркнув, что говорит "без всякой иронии", – что это свидетельствует о "неистребимом стремлении украинцев к свободе". Кроме того, министр попросил соотечественников сидеть за пределами соборной, чтобы по возвращении сейчас на родину не заразить здоровую нации.

