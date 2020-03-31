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Спящий режим: скрытые симптомы коварного COVID-19

Спящий режим: скрытые симптомы коварного COVID-19
Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Коронавирус проявляется по-разному

Некоторые люди переболели китайской пневмонией, так и не поняв этого, уверены ученые Оксфордского университета. Помимо общеизвестных симптомов, которыми являются высокая температура и кашель, существует ряд других.

Так, например, на наличие в организме вируса COVID-19 может указывать усталость, когда человек чуть ли не падает с ног, полагают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Кроме того, по версии Американской академии офтальмологии (AAO), коронавирус легко перепутать с конъюнктивитом. Если глаза наливаются кровью и образуется гной, то это, скорее всего, китайская инфекция, которая сопровождается жжением и зудом.

Третий признак – боль в животе, что может говорить пневмонии в нижних долях легких, уточняет "МедикФорум". Четвертым симптомом называется диарея. Она преследовала почти половину зараженных в китайском городе Ухань, которые жаловались на расстройство пищеварения.

И последним, пятым сигналом коронавируса, является потеря обоняния, перечисляет "Свободная пресса". Больной коронавирусом может чувствовать выдуманные запахи. Не исключено, что так называемый спящий симптом мог быть причиной молниеносного распространения COVID-19.

Впрочем, информация о скрытых проявлениях коронавируса поступила еще в 20-х числах марта. Тогда ученые Оксфордского университета строили предположения о том, что китайская зараза захватила Великобританию еще в январе 2020 г., просто ее жители не заострили на этом внимание, писала газета Financial Times.

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Ксения АНДРЕЕВА

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